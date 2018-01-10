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Camilere saldırı çağrısı yaptı

Hollanda'da Utrecht belediye meclis üye adaylarından Henk van Deun, seçim vaadi olarak camilerin yakılıp yıkılması gerektiğini söyledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 20:42
Camilere saldırı çağrısı yaptı

Hollanda'da 21 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde ırkçı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi Utrecht Belediye Meclisi üyesi adaylarından Henk van Deun, ülkedeki bütün camiler gibi kentteki Ulu Cami'nin de "yakılıp yıkılması" çağrısı yaptı.

Hollanda'da camilere karşı olduklarını söyleyen van Deun, "Biz camilerin yakılıp yıkılmasını tercih ediyoruz, İslam’ı bir din olarak görmüyoruz ve Hollanda’da istemiyoruz" dedi.

Irkçı aday, imamların camilerde nefret söylemi içeren konuşmalar yaptığını öne sürerek kamusal düzeni tehdit eden camilerin kapatılması gerektiğini savundu.

Öte yandan Hollanda'da hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) tarafından parlamentoya sunulan önergede, camilere yurtdışından yapılan para yardımının sınırlandırılması talep edildi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 20:42
  1. Hıristiyan Demokrat Parti
  2. Hollanda
  3. Geert Wilders
  4. Irkçı aday
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