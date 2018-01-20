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Camilerde sela okunmaya başlandı

TSK ve ÖSO güçlerinin saat 17.00'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, bazı camilerde sela okunmaya başlandı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 21:41
Camilerde sela okunmaya başlandı

Afrin’e yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile birlikte camilerde Sela sesleri yükselmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da operasyon sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı, kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin/sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bu akşam bütün camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Bütün görevlilerimizden söz konusu programı icra etmelerini önemle rica ederim”

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 21:41
  1. sela
  2. camii
  • hercaihercai6 dk önce
    Allah askerimize guc kuvvet versin, amin.
  • ikraikra48 dk önce
    Olmasi gereken..ama yine de yetmez.. Daha cok dua...kan bagisi..maddi destek..manevi destek..insaallah.
  • CorumluCorumlu55 dk önce
    Allah yardimciniz olsun zafer ihsan etsin. Herseyimizle yaninizdayiz sanli ordumuzun kahraman fedakar yigitleri.
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