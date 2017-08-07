Camilerde milli marşlarını çaldırdılar

Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) baskıları ve dini özgürlüğü hedef alan uygulamaları gün geçtikçe yeni boyutlar kazanıyor. Doğu Türkistan'da camiler artık Çin bayraklarıyla, komünizm sloganlarıyla bir propaganda merkezine dönüştürülmüş durumda.

2016 yılının Ağustos ayında Tibet'ten Doğu Türkistan'a atanan sömürge valisi Chen Quanguo'nun gözetim ve baskıyı en üst seviyeye çıkardığı biliniyor. Özellikle ramazan ayındaki oruç tutmayı yasaklayıcı uygulamalar, dini öğelerin kişisel telefonlara kadar kullanımının denetimi ve Kuran toplatılması gibi insan haklarını hiçe sayan uygulamaları, Çin Komünist Partisi'nin bu gözde görevlisine yeterince ün sağlamıştı.

Özgür Asya Radyosu'nun (RFA) son haberine göre bir süredir bölgedeki camilerin kubbesine Çin bayrağı ve cephe mimarisindeki dini yazılar yerine ise sloganlarının bulunduğu afişler yerleştirildi. Camilerdeki "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed O'nun kulu ve elçisidir" gibi yazıların üzerine "Komünist Parti'yi ve ülkenizi sevin", "Komünist Parti olmadan yeni bir Çin mevcut olamaz" gibi sloganların afişleri yerleştirildi. Pazartesi sabahları müezzinin sesi yerine camilerde Çin bayrağının göndere çekilmesi merasimi yapılıyor ve ardından Çin milli marşı ve ÇKP'nin çeşitli propaganda marşları çalınıyor.