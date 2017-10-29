Camiler gençlerle güzel

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca başlatılan Cami-Gençlik Buluşması etkinlikleri kapsamında, dün Yavuz Sultan Selim Camisi’nde sabah namazında gençlerle bir araya geldi. Müftü Yılmaz, namaz sonrası cemaatle sohbet etti.

Camiye Alışma Adımı

Yılmaz, camilerin gençlerle güzel olduğunu, gençlerin olmadığı camilerin çok anlamlı olmadığını belirtti. “Bu faaliyet namaz vakitlerinde camiye alışma adına attığımız bir adım. Camileri çocuklara ve gençlere tanıtmak için önemli bir adım. Biz de 2017-2018 eğitim öğretim yılında bu buluşmamızla bu seneki buluşmalarımızı başlatmış olduk” dedi. Yılmaz, 2018 yılının Mayıs ayına kadar 30 ilçede gençlerle sabah namazında bir araya geleceklerini söyledi.

“sabahın nurunda gençlerle buluştuk”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Başkan Temel Karadeniz de gençlere namazı sevdirmek, beraberce bu topraklar ve gelecek için dua etmek amacıyla bir araya geldiklerini vurguladı. Karadeniz, “Bu vakitlere bazıları ‘sabahın körü’ diyor, bazıları ‘sabahın nuru’ diyor. Biz sabahın nurunu gençlerle buluşturmak istedik” dedi.