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Camikebir TOKİ evleri satışa çıkıyor

Camikebir Mahallesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 138 konut satışa çıkıyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:41
Camikebir TOKİ evleri satışa çıkıyor

Düzce Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile Camikebir Mahallesinde yapımı tamamlanan kentsel dönüşüm projesindeki 138 konut için satış ilanı yapıldı. Kira öder gibi ev sahibi olma anlayışı ile hazırlanan ödeme planına göre ev sahibi olmak isteyenler TOKİ’ye başvuruda bulunacak. İlanda yer alan bilgilere göre 2+1 için 291.527 TL ile 329.774 TL, 3+1 için 363.983 TL ile 400.695 TL, 4+1 için 419.288 TL ile 478.193 TL arasında fiyat belirlendi. Satışa çıkan daireler için peşinat tutarları yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 25 olarak belirlenirken ödeme planında da 96,108 ve 120 vade seçenekleri bulunuyor. Aylık taksit tutarları bin 882 TL ile 4 bin 483 TL arasında olan dairelerden almak isteyenler 3-14 Temmuz tarihleri arasında 2 bin TL başvuru bedeli karşılığında Ziraat Bankası Düzce Şubesine başvuruda bulunabilecek.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:41
  1. TOKİ
  2. Ziraat Bankası
  3. Düzce
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