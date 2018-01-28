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Camideki tatlı hırsız kamerada
Camide cemaatle namaz kılındığı esnada,bir vatandaşın altındaki oturağı alıp kaçan minik kameraya böyle yansıdı..
28 Ocak 2018 Pazar 11:45
Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 11:45
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