Camide tente çatı çöktü: Yaralılar var

Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
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