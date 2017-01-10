Camide tente çatı çöktü: Yaralılar var

İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Olay yerinde yaralıların olduğu belirtildi.

Camide tente çatı çöktü: Yaralılar var
Eklenme: 10 Ocak 2017, 14:06
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Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.


 

 

 
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