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Camide dehşet! İstanbul’da yaşandı... 3 kişiyi bıçaklayıp…

Camide bıçakla 3 kişiyi  yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı  belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 09:36
Camide dehşet! İstanbul’da yaşandı... 3 kişiyi bıçaklayıp…

Pendik'te bir camide 3 kişiyi bıçakla yaraladığı  iddiasıyla gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen  şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Ö.B, öğle namazı kılındığı sırada Pendik  Esenyalı Merkez Camisi'ne girerek 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.B'yi  gözaltına aldı. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüphelinin emniyetteki  sorgusu sürüyor.

Şüphelinin ailesi tarafından, tedavi ettirilmesi için başvuru  yapıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 09:36
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