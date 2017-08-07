Cami yapımında yeni dönem... Çevre dostu camiler geliyor

Diyanet ve Bakanlık harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecek proje kapsamında inşa edilecek yeni camiler, estetik bir görünüme sahip olacak. Camiler aynı zamanda kendi kullanım sularını geri dönüşümde değerlendirerek çevreye katkı sağlayacak.

DEPREME DAYANIKLI OLACAKLAR

Mimari düzenleme yapılırken geleneksel ve modern mimariden yararlanılacak. Bu çerçevede geleneksel mimariyi temsil eden Selçuklu (Kemerli) ve Osmanlı (Kubbeli) cami mimarileriyle birlikte camiler yeni bir estetik görüntüye kavuşturacak.

Kullanılacak malzemeler şehirlerin iklim özelliklerine göre değerlendirilecek. İnşa edilen camiler depreme dayanıklı ve güvenli yapılar olacak.

Cami aydınlatması, mekân içindeki hat ve tezyinatı dikkate alınarak yapılacak. Işık tonu mekânın ruhuna uygun seçilecek. Camilerin mimari ve elekro akustik düzenlenmeleri, uzmanlar danışmanlığında projelendirilecek.Sabah