THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cami tuvaletinde 7 günlük bebe bulundu

Eyüpsultan'da bir tuvalette 7 günlük bir bebek bulundu. Bebek yoğun bakımda tedavi altına alınırken bebeği kimin bıraktığı ile ilgili soruşturma sürüyor

03 Şubat 2018 Cumartesi 08:44
Cami tuvaletinde 7 günlük bebe bulundu

Eyüpsultan ilçesi Kaptan Paşa Cami yanında bulunan bir tuvalette 7 günlük bir bebek bulundu. Bebek yoğun bakımda tedavi altına alınırken bebeği kimin bıraktığı ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA'nın haberine göre, gece saatlerinde bir kişi Kaptan Paşa Cami yanında bulunan kadınlar tuvaletinde 7 günlük bebek buldu. Bebeği bulan kişi hemen yan tarafta bulunan zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri de hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bebeğin bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri bebeği hemen Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. İlk muayenesi yapılan bebek yoğun bakım servisine alındı. Yapılan incelemeler sonucunda bebeğin kolundaki doğum kartında bebeğin 7 gün önce doğduğu ve adının Tuğba Demirtaş olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 08:44
  1. bebek
  2. cami
  3. eyüpsultan
  4. 3.SAYFA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman rahip 'Zeytin Dalı' karşıtlarına kucak açtı!
    1. Alman rahip 'Zeytin Dalı' karşıtlarına..
    2. Fatih Terim'den Selçuk İnan'a 'Artık...'
    3. İlber Ortaylı'nın CHP tepkisi: Very..
    4. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu 3..
    5. Artık dokunulacak! Torba yasada Adnan..
    6. Nevşin Mengü'ye CHP şoku! Reddedildi
    7. Elektrik ithalatı faturası yüzde 60..
    8. Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    9. İskoçya'da 'Müslüman Paki' tartışması
    10. MHP kurultay çalışmalarını hızlandırdı
    11. Hagi'ye FIFA soruşturma başlattı!
    12. CHP Kurultay Salonu FETÖ tutuklusuna..
    13. Bülbül karakolundan PYD paçavrası..
    14. Fatih Vatan Caddesi'nde minibüs yandı
    15. İsrail'in sinsi planı! Meşrulaştırmaya..
    16. İslamofobik Kemalistler ve FETÖ'cü..
    17. İndirim yürürlüğe girdi!
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi..
    19. Zonguldak'ta boşanmak isteyen karısına..
    20. Van'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!