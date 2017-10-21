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Camı temizlerken öğretmen olarak atandığını öğrendi

Gökdelen camı temizlerken ögretmen olarak atandığını öğrenen vatandaşın görüntüleri kameraya böyle yansıdı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:41
Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 15:41
  1. cam temizleyen eleman
  2. Camı temizlerken
  3. öğretmen olarak atanan eleman
  • abdullahabdullah1 gün önce
    Allah yolunu açık etsin!

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