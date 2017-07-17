Cami mahyasında dansöz oynattılar!

Mısır, bir camide iki minare arasına çekilen mahyada oynatılan rezil görüntüleri konuşuyor.

Özellikle Ramazan ayında birden fazla minaresi olan camilerin iki minaresi arasına konulan, başta ayet-hadis olmak üzere insanları iyiliğe, sevaba yönlendirmek amacıyla asılan ve güzel mesajların verildiği mahyada dansöz oynatıldı.

Görüntü Twitter'da kısa sürede hızla yayıldı. Skandal videoyu izleyen binlerce sosyal medya kullanıcısı, görüntüye çok sert tepki gösterdi.

Dansöz görüntülerinin, cami mahyasına kim tarafından ve nasıl yansıtıldığı ise bilinmiyor.

(Haber 7)