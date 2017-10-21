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Cami kundakçısı kamerada

İstanbul Kartal'da bulunan Kavaklı Camii'nin bir kişi tarafından ateşe verilme anı yangın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 17:26

İstanbul Kartal'da bulunan Kavaklı Camii'nin bir kişi tarafından ateşe verilme anı yangın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir şahsın çıkardığı yangında yaralanan olmadı.

Kartal Cevizli Mahallesi'nde bulunan Kavaklı Camii'nde sabah saatlerinde yangın çıkmış, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmişti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis yangını bir kişinin çıkardığını belirledi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası camiyi yakan şahıs Atalar Mehmet Akif Ersoy Camii bahçesinde yakalandı. Kundakçının akli dengesi yerinde olmayan İsmail B. isimli şahıs olduğu öğrenildi. Öte yandan, şahsın çıkardığı yangın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde akli dengesi bozuk şahıs cami içine giriyor. Camideki kitapları yakan şahıs daha sonra kayıplara karışıyor. Bu sırada cami içinde yangın çıkıyor.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 17:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • kafkazkafkaz1 gün önce
    dengesi bozuksa kendi evini yaksin
  • veliveli1 gün önce
    tamamda, imam ,müezzin ,cami görevlileri nerede ?görevde neden yoklar .. bütün camiler gün içinde bomboş görevli bulamazsın namazdan 5 dakika evvel gelirler cemaatla beraber çıkarlar günde toplasan 1 saat mesai 3000 TL kılçıksız maaş cebe...ah ah !
  • AdilAdil1 gün önce
    Akli dengesi yerinde degil diye bula bula cami mi bulmus yakmak icin. Eline para verip yaktirmis olabilirler baska sey de olabilir. Koyun timarhaneye de bir yere yakamasin artik. Disarida gezecek raporu hangi doktor vermis? Hasta ise tedvisi yapilsaydi.
  • DeliDumrulDeliDumrul1 gün önce
    Akli dengesi mi yerinde değil? Hadi oradan.
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