Cloudflare

Cami kapısına domuz pastırması koyan İngilizin sonu

İngiltere’nin Bristol kentinde cami kapısına domuz pastırması bıraktığı için 12 ay hapis cezasına çarptırılan Kevin Crehan adlı mahkum, cezaevinde öldü.

Cami kapısına domuz pastırması koyan İngilizin sonu
Eklenme: 30 Aralık 2016, 20:03
Bu haber 42.867 kez okundu

Ocak ayında “Jamia” camisinin kapı koluna pastırma dilimleri yerleştiren 35 yaşındaki Crehan, Temmuz ayında ırkçı eylemle kamu düzenini bozmaktan suçlu bulunmuştu.

Davada Crehan’la birlikte yargılanan üç kişi de dört ile dokuz ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Ceza alanlardan biri Crehan’ın eşi.

35 yaşındaki Crehan, Temmuz ayında ırkçı eylemle kamu düzenini bozmaktan suçlu bulunmuştu. İngiltere’nin Bristol kentinde cami kapısına domuz pastırması bıraktığı için 12 ay hapis cezasına çarptırılan Kevin Crehan adlı mahkum, cezaevinde öldü.

Ocak ayında “Jamia” camisinin kapı koluna pastırma dilimleri yerleştiren 35 yaşındaki Crehan, Temmuz ayında ırkçı eylemle kamu düzenini bozmaktan suçlu bulunmuştu. Davada Crehan’la birlikte yargılanan üç kişi de dört ile dokuz ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Ceza alanlardan biri Crehan’ın eşi.

Bristol Hapishanesi’nden yapılan açıklamada, Crehan’ın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi, ayrıntı verilmedi.
2011’de yine Bristol’da, Al Baseera Camii’nde namaz sırasında, cemaatin ayakkabılarına domuz salamı koyan Jamie Knowlson adlı başka bir İngiliz, altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Knowlson daha sonra camiye gidip özür dilediği için cezası tecil edilmişti.

Yaklaşık 450 bin kişinin yaşadığı Bristol’da nüfusun yüzde beşini Müslümanlar oluşturuyor. 64 milyon nüfuslu İngiltere’de Müslümanların sayısının üç milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

 
EtiketlerJamiaBristol HapishanesiAl Baseera CamiiBristol
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Trump'tan Putin'e övgü dolu sözlerTrump'tan Putin'e övgü dolu sözler

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, Vladimir Putin'in ABD'li diplomatlara yaptırım…

İran destekli yabancı teröristler yine sahnedeİran destekli yabancı teröristler yine sahnede

Suriye iç savaşında Beşşar Esed rejimi güçleri ile muhalifler arasında…

Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… SaldırdılarDünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar

Önceki gece saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başlanan ateşkes ihlal ediliyor.…

299 İranlı gazeteci özür diledi! Sebebi ise...299 İranlı gazeteci özür diledi! Sebebi ise...

Bir grup İranlı gazeteci ve aktivist, İran destekli milis grupları…

Ateşkeste yeni gelişme... Rusya: Türk tarafı ile hemen temasa geçeceğizAteşkeste yeni gelişme... Rusya: Türk tarafı ile hemen temasa geçeceğiz

Suriye'deki ateşkes mutabakatını BMGK'ya sunan Vitaly Churkin, BM üyelerinin bazı…

Araplar, Google'da bakın en çok ne aramışlar?Araplar, Google'da bakın en çok ne aramışlar?

Arama motoru Google’da bu yıl Suudi Arabistan'da en çok iş…

'Musul'a sadece Türkiye girebilir''Musul'a sadece Türkiye girebilir'

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu 33 yaşındaki Mesut Torun,…

Bu da korkak hırsız!Bu da korkak hırsız!

Almanya'da yaşanan olayda ATM'den para çeken kişinin cebinden cüzdanını çalan…

Trump: 1 milyon oy iptal!Trump: 1 milyon oy iptal!

ABD'de 8 Kasım'da yapılan seçimlerde Başkan seçilen Donald Trump, milyonlarca…