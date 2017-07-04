Cami hırsızı CHP'li de 'adalet' için yürüyor!

Doğacı Gayrimenkul İnşaat şirketinin ortaklarından olan CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, Polatlı'ya bağlı Gedikli Mahallesi'nde 'Köyümüz Ankara' isimli bir site inşaatına başladı. Başka bir gayrimenkul şirketine ait 320 dönümlük imarlı arazinin 32 dönümünü satın alan Dereli, burada piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 55 adet ahşap ev yaptı. Halen inşaat çalışmalarının devam ettiği sitede 20 ayrı ev daha yapılarak satışa sunulacak. Köyümüz Ankara Sitesi'ni büyütmek isteyen Selçuk Dereli, yine aynı firmaya ait 9 dönümlük araziyi 5+5 yıllığına kiralayarak sitesine meydan oluşturmak için çalışma başlattı.

YOLLARA ÇÖKTÜ

Kiraladığı arazi üzerine kaçak yollarla yüzme havuzu, köy kahvesi ve köy bakkalı inşa eden Dereli, hayata geçirdiği site projesi için imar planında halkın kullanımına ayrılmış olan 2 adet parkı kendi arazisine kattı. Sitesinin dört bir yanını tel örgülerle çeviren CHP'li Selçuk Dereli, yine kamuya ait yolları da gasp etti. Arazisinin yasalara uygun olmadan kullanıldığını belirten gayrimenkul şirketinin sahibi Murat Çelikel, Dereli ile olan sözleşmesini fes ederek hukuki yollara başvurdu.

BİLİRKİŞİ TESPİT ETTİ

Açılan davalar sonucu Polatlı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi hazırladığı raporda kiralanan arazi üzerinde yapılan yapıların ruhsatsız olduğunu belirtirken kamuya ait park ve yolların Köyümüz Ankara projesi kapsamında haksız bir şekilde çit çekilerek işgal edildiğini tespit etti. Mal sahibi Murat Çelik kaçak durumda olan bu yapıların imar kanunu gereğince yıkılmasını defalarca Polatlı Belediyesi'nden talep etmesine rağmen verdiği dilekçelerin yerine getirilmediği iddia edildi.

CAMİ ARAZİSİNE KAÇAK DEPO

Dereli'nin büyük paralar kazandığı Köyümüz Ankara projesi için uyguladığı hukuksuzlukların bunlarla da kalmadığı iddia edildi. CHP'li Selçuk Dereli, sitesi için yapması gereken 220 tonluk su deposunu kiraladığı arazi yerine yine halka cami yapılması için ayrılan ibadet alanına kaçak yollarla yapıldığı ifade edildi. Konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan görüş alan Polatlı Müftülüğü, Polatlı Belediyesi'ne geçtiğimiz ay gönderdiği yazıda ibadet alanına yapılan kaçak yapının biran önce yıkılmasını istedi.



(Sabah)