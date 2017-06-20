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Cami dibinde çöp konteyneri

Üsküdar Belediyesi’nin çevre ve halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan, ilçeyi daha çağdaş bir görünüme kavuşturan çöp konteynerlerini, Sultan 3. Selim Han tarafından inşa edilen cami önüne yaptırdığı ortaya çıktı.

20 Haziran 2017 Salı 07:16
Cami dibinde çöp konteyneri

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBULAnadolu Yakası’nın eşsiz güzelliğine sahip Üsküdar’da Selimiye Kışlası yakınlarında yer alan Büyük Selimiye Camii’ye yakışmayan görüntüler ortaya çıktı. Üsküdar Belediyesi’nin çevre ve halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan, ilçeyi daha çağdaş bir görünüme kavuşturan çöp konteynerlerini, Sultan 3. Selim Han tarafından inşa edilen cami önüne yaptırdığı belirlendi. Osmanlı eseri olan 216 yıllık caminin önünde çöp konteynerlerini gören vatandaşlar, bu durumu Müslümanlara yapılan bir saygısızlık olarak nitelendirdi. Tarihi ayıbın hemen düzeltilmesini isteyen vatandaşlar, bu konuda yetkililere de çağrıda bulundu.

DAHA FAZLA HASSASİYET GEREKİYOR

Cadde ve sokaklardaki çöp konteynerlerini yer altına alarak kent estetiği, çevre ve halk sağlığı açısından önemli çalışmalara imza atan Üsküdar Belediyesi’nin ecdat yadigârlarına yeterli hassasiyeti göstermemesi dikkat çekiyor. Üsküdar Belediyesi, vapur aracılığıyla Haydarpaşa limanından geçerken görkemli mimarisiyle göz kamaştıran, hemen hemen herkesin fırsat buldukça ziyaret ettiği Büyük Selimiye Camii önüne çöp konteynerleri yaptırması tepkilere sebep oldu.

GÖRÜNÜMÜ BOZUYOR

Bugün bakıldığında herkes de hayranlık uyandıran, 19. yüzyılın ilk önemli yapılarından biri olan tarihi caminin önüne yapılan konteynerlerin, Büyük Selimiye Camii’nin görünümünü bozduğu ve çirkin bir manzara oluşturduğu görüldü. Vatandaşlar, Selimiye Camii’nin yakın çevresindeki işyerlerinden, evlerden çöplerin getirilip atıldığı konteynerin cami önünde durmasının çok yakışıksız ve bir ibadethane için de saygısızlık hareketi olduğunu ifade etti. 

YÜCE: SAHİP ÇIKMAK BU KADAR ZOR MU?

Gazetemize konuşan Büyük Selimiye Camii cemaatinden Abdullah Yüce, tüm uyarılara rağmen çöp konteynerlerinin cami önüne yaptırıldığını söyledi. “Osmanlı emanetlerine sahip çıkmak bu kadar zor mu?” diyen Yüce, “Bizler, ecdadımızın mirası olan camimize gözümüz gibi bakıyor ve ibadetlerimizi burada gerçekleştiriyoruz. Biz de aynı şekilde camimizin her türlü bakım ve onarımını yapıp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Gelin görün ki; yerel yöneticilerin teşviki ile çok sayıda ecdad yadigarı, bilinçsiz bir şekilde yok oluyor” açıklamasında bulundu.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 07:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • İhsanİhsan1 sa önce
    Fetönün yönetim ve şirket üssü Üsküdar...
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Üsküdar belediyesi halkını, vermediği imar, konusundada bunalttı evler dökülüyor 1 kat fazla imar vermeyip (ki onuda halk rant için istemiyor onu mütahida verip evini yaptıracak) inim inim inletiyor ..olası depremde ölenlerin kanı üsküdar belediyesinin elindedir..hep topu taca atıyor suçu İBB ye atıyor oda üsküdar belediyesine atıyor halk arada oyuncak oldu
  • Son osmanliSon osmanli1 sa önce
    Son donemde uskudarla ilgili cok olumsuzluklar duyuyoruz. Zabıtların kadin saticiyi dövmesi, cop konteynerini cami dibine yapmasi ayrica referandumdan hayir oyunun fazla cikmasi belediyenin gevsekligi olarak goruyorum.
  • KeremKerem2 sa önce
    Bıktık sizin bu din sömürgenizden. Midemiz bulandı
  • kemalkemal2 sa önce
    Vatandaş dur demezde belediye her haltı yer. Bakın sana beşiktaş belediyeside biz topuz diye homoluğu temsil eden bayrak açmış teh.
  • ŞabanŞaban3 sa önce
    Bunun eda yadigarına saygısızlıkla ne ilgisi var.
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