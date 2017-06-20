Cami dibinde çöp konteyneri

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL - Anadolu Yakası’nın eşsiz güzelliğine sahip Üsküdar’da Selimiye Kışlası yakınlarında yer alan Büyük Selimiye Camii’ye yakışmayan görüntüler ortaya çıktı. Üsküdar Belediyesi’nin çevre ve halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan, ilçeyi daha çağdaş bir görünüme kavuşturan çöp konteynerlerini, Sultan 3. Selim Han tarafından inşa edilen cami önüne yaptırdığı belirlendi. Osmanlı eseri olan 216 yıllık caminin önünde çöp konteynerlerini gören vatandaşlar, bu durumu Müslümanlara yapılan bir saygısızlık olarak nitelendirdi. Tarihi ayıbın hemen düzeltilmesini isteyen vatandaşlar, bu konuda yetkililere de çağrıda bulundu.

DAHA FAZLA HASSASİYET GEREKİYOR

Cadde ve sokaklardaki çöp konteynerlerini yer altına alarak kent estetiği, çevre ve halk sağlığı açısından önemli çalışmalara imza atan Üsküdar Belediyesi’nin ecdat yadigârlarına yeterli hassasiyeti göstermemesi dikkat çekiyor. Üsküdar Belediyesi, vapur aracılığıyla Haydarpaşa limanından geçerken görkemli mimarisiyle göz kamaştıran, hemen hemen herkesin fırsat buldukça ziyaret ettiği Büyük Selimiye Camii önüne çöp konteynerleri yaptırması tepkilere sebep oldu.

GÖRÜNÜMÜ BOZUYOR

Bugün bakıldığında herkes de hayranlık uyandıran, 19. yüzyılın ilk önemli yapılarından biri olan tarihi caminin önüne yapılan konteynerlerin, Büyük Selimiye Camii’nin görünümünü bozduğu ve çirkin bir manzara oluşturduğu görüldü. Vatandaşlar, Selimiye Camii’nin yakın çevresindeki işyerlerinden, evlerden çöplerin getirilip atıldığı konteynerin cami önünde durmasının çok yakışıksız ve bir ibadethane için de saygısızlık hareketi olduğunu ifade etti.

YÜCE: SAHİP ÇIKMAK BU KADAR ZOR MU?

Gazetemize konuşan Büyük Selimiye Camii cemaatinden Abdullah Yüce, tüm uyarılara rağmen çöp konteynerlerinin cami önüne yaptırıldığını söyledi. “Osmanlı emanetlerine sahip çıkmak bu kadar zor mu?” diyen Yüce, “Bizler, ecdadımızın mirası olan camimize gözümüz gibi bakıyor ve ibadetlerimizi burada gerçekleştiriyoruz. Biz de aynı şekilde camimizin her türlü bakım ve onarımını yapıp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Gelin görün ki; yerel yöneticilerin teşviki ile çok sayıda ecdad yadigarı, bilinçsiz bir şekilde yok oluyor” açıklamasında bulundu.