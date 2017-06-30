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Cami cemaatini ezmeye çalışan terörist itiraf etti!

Fransız polisinden yapılan açıklamada, otomobille bir caminin önündekileri ezmeye çalışan şahsın yakalandığı ve saldırı girişiminde yaralı bulunmadığı duyuruldu.

30 Haziran 2017 Cuma 01:15
Cami cemaatini ezmeye çalışan terörist itiraf etti!

Paris polisi yaptığı yazılı açıklamada, saldırı girişiminde yaralanan olmadığını duyurdu.

CEMAATİ BARİYERLER KORUDU

Caminin önündeki bariyerlerin cemaati koruduğunu belirten Paris polisi, saldırganın sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

"DEAŞ'IN İNTİKAMINI ALMA ADINA"

Le Parisien gazetesi, terör örgütü DEAŞ'ın Fransa'da üstlendiği saldırıların intikamını alma adına bu kişinin aracını cemaatin üzerine sürme girişiminde bulunduğunu yazdı.

Gazete, saldırganın bir kaç kez aracıyla bariyerleri devirip cami önündeki cemaate zarar verme girişiminde bulunduğunu bildirdi.

SALDIRGAN ERMENİ KÖKENLİ

BFM kanalı ise polis kaynaklarına atıfta bulunarak verdiği haberinde saldırganın Ermeni kökenli, 40 yaşlarında ve adi suçlardan sabıkası olduğunu duyurdu.

Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Merkezine göre, ülkedeki Müslümanlara yönelik saldırılar son yıllarda katlanarak artıyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 01:15
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