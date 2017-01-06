Cami bahçesinde eroin satan sanık bakın kaç yıl ceza aldı?

Eshişehir'de cami bahçesinde eroin satarken yakalanan sanığa mahkeme 18 yıl hapis cezası verdi.

Cami bahçesinde eroin satan sanık bakın kaç yıl ceza aldı?
Eklenme: 06 Ocak 2017, 23:46
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Eskişehir'de, geçen ekim ayında cami bahçesinde eroin satmaya çalışırken yakalanan sanığa, 18 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Adnan Öztosun hazır bulundu.

Sanık Öztosun, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü.

Uyuşturucu satmadığını savunan Öztosun, "Ben bu maddenin kullanıcısıyım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kent merkezindeki Reşadiye Camisi bahçesinde 18 Ekim'de eroin satmaya çalışan Adnan Öztosun, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Üzerindeki aramalarda 5 gram eroin bulunan Öztosun, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

 
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