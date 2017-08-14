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Cami avlusunda kan aktı... Abdest alırken...

Çorum Osmancık Caddesi'nde bulunan Ulu Camii'nde iddiaya göre, Ramazan Güllü öğle namazını kılmak için avludaki şadırvanda abdest almaya başladı. Bu sırada...

14 Ağustos 2017 Pazartesi 22:49
Cami avlusunda kan aktı... Abdest alırken...

Çorum'da olay, öğle namazı öncesinde Ulu Cami’de meydana geldi. İddialara göre, aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen enişte Üzeyir Mol, öğle namazı için camiye gelerek şadırvanda abdest alan kayınbiraderi Ramazan Güllü’nün yanına yaklaşarak ateş etmeye başladı.yarattı

Açılan ateş sonucu ensesine kurşun isabet eden Ramazan Güllü ağır yaralanırken, seken kurşunlardan bir tanesi de cami şadırvanında abdest alan İsmet Yetişken adlı yaşlı bir adama isabet etti. Olayın ardından Mol, kendisini yakalamaya çalışan vatandaşların elinden kurtularak kaçmayı başardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Güllü’nün ameliyata alındığı öğrenildi.

Öğle namazı sırasında meydana gelen olay nedeniyle cami cemaati büyük korku yaşarken, bazı vatandaşların camiden dışarı çıktığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 22:49
  1. Çorum camide kan
  2. abdest alırken vuruldu
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