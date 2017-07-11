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Çamdal iddiası sosyal medyayı salladı

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve geçen sezonu Eskişehirspor'da kiralık olarak geçiren Tarık Çamdal'a 4.5 milyon euorluk teklif geldiği yönündeki iddia, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

11 Temmuz 2017 Salı 09:49
Çamdal iddiası sosyal medyayı salladı

Geride bıraktığımız sezonu Eskişehirspor'da kiralık olarak geçiren ve yeni sezonda Igor Tudor tarafından kamp kadrosuna dahil edilen Tarık Çamdal ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fotbalový Insider'in sosyal medya hesabından ortaya atılan iddiaya göre Çekya ekiplerinden Slavia Prag, 26 yaşındaki oyuncunun transferi için sarı-kırmızılılara 4.5 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Tarık için ortaya atılan bu iddia sosyal medyada kısa sürede yayılırken, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecana neden oldu. Ancak kulüpten bu haberle ilgili bir doğrulama gelmedi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 09:49
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