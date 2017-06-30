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Çamaşır makinesi içinden 2 metrelik yılan çıkartıldı

Afyonkarahisar’ın bir köyündeki evde çamaşır makinesine giren yaklaşık 2 metre uzunluğunda yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

30 Haziran 2017 Cuma 17:19
Çamaşır makinesi içinden 2 metrelik yılan çıkartıldı

Edinilen bilgiye göre, Sandıklı’nın Kızılca köyünde Sebahattin Koçak’a ait evdeki çamaşır makinesinin içinde yılan olduğu ihbarını alan Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri verilen adrese gitti. Çamaşır makinesindeki yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan ekipler tarafndan çıkartıldı. Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce,müdürlükteki akvaryum içerisinde 1 gün korunan yılan, doğaya salındı. Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Özen ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından çuval içerisinde Sandıklı Sipsin Mevkisi’ne getirilerek doğal yaşamına bırakıldı.

Başkan Yardımcısı Hüseyin Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılanın ortam müsait olmadığı için 1 gün bekletildiğini belirtti. Yılanın Sandıklı itfaiye ekiplerince Kızılca köyündeki bir evde çamaşır makinesinden çıkarıldığını ifade eden Özen, "Yılanı kimseye zararı olmayacak şekilde doğal hayatına saldık" dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:19
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