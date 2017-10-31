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Sürücüler dikkat! 3 ay süre verildi

Geçtiğimiz günlerde yasaklanan cam filmlerinin sökülmesi için sürücülere 3 ay süre tanındı.

31 Ekim 2017 Salı 18:31
Sürücüler dikkat! 3 ay süre verildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim'de yürürlüğe giren araçlarda camların film ile kaplatmasının yasak olması konunu ile ilgili denetimlerini arttırdı.

209 LİRA CEZASI VAR

Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, cam film bulunduran araç sürücülerine 209 lira para cezasının uygulanması gerekirken, sürücülere 3 ay süre tanındığı belirtilerek, "Fabrikadan çıkan araçlarda orijinal film ve karartma bulunan araçlarda yasak bulunmuyor. Ancak, sonradan araçların içleri gözükmesin diye kaplatılan filmlere normalde 209 lira ceza uygulanması gerekiyor. Samsun'da yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana 27 Ekim'de 190, 28 Ekim'de 146, 29 Ekim'de 81, 30 Ekim'de 221 ve 31 Ekim'de ise 209 araç sürücüsüne yapılan denetimlerde araçlarının camında film uyguladıkları için uyarıda bulunuldu. Plakası alınan bu sürücülere camlardaki filmleri çıkarmaları için 3 ay süre verildi. 01 Şubat 2018 tarihinden itibaren hem uyarı verilen hem de diğer sürücülere ceza işlem uygulanacak" denildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 18:31
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