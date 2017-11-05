Cam filmlere ilk ceza 206 lira, ikinci cezada ise araç trafikten men ediliyor

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan rutin kontrollerde camında film olan araç sürücüleri uyarılıyor. Özellikle sürücünün görüş açısını kapatan filmlerin ise sökülmesi isteniyor.

Trafik ekipleri filmlerin bir an önce sökülmesi gerektiğini, ilk cezanın 206 TL olduğunu, ikinci cezada ise aracın trafik men edileceğini belirtiyor. Ayrıca araç camında film olan sürücülere aracın bu şekilde vizeden de geçmeyeceği uyarısı yapılıyor.

CAM FİLMLER NASIL SÖKÜLÜR?

Öncelikle cam filmi kenar kısmından tırnak kullanılarak, olmuyorsa da falçata kullanılarak kaldırılmaya çalışılır. Eğer film cama çok kuvvetli bir şekilde yapışmadıysa, kaldırılan kısmından tutulan film yavaş ve dikkatli bir şekilde çekilerek camdan sökülür.

Film camdan sökülemiyorsa bu kez filmin ısıtılıp yumuşatılması gerekir. Bu iş için fön makinesi kullanılabilir. Fön makinesi ile iyice yumuşatılan film camdan rahatlıkla çıkacaktır.

Özellikle arka camlardaki filmlerin sökülmesinde rezistansa zarar verilmemesi için dikkatli olunmalıdır. Bunun için arka cam silindikten sonra koyu renk bir çöp torbası tek kat olarak camı kaplayacak şekilde kesilir ve arka cam dışarıdan tamamen bu poşetle kaplanır. İçeriden de camın altına yine tek kat siyah poşet serilir. Öncelikle sprey ile cam üzerindeki filmin her tarafına 1/3 oranında amonyak içeren su sıkılır. Daha sonra alta serilen poşet cama yapıştırılır ve araç arka camı güneş gören bir yere bırakılarak 3 saat kadar beklenir. Bu şekilde iyice ısınan ve yumuşayan film rezistansa zarar verilmeden kolaylıkla sökülebilir. Bu yöntem diğer camlar için de uygulanabilir.

İnatçı filmleri sökmek için kullanılan bir yöntem de buhar makinesi kullanılmasıdır. Film kenarından kaldırılarak film ve cam arasına sıcak buhar uygulanması filmin sökülmesini kolaylaştırır.

Filmler söküldükten sonra cam sabunlu su ile silinmeli, camda kalan yapıştırıcı artıkları da önce kredi kartı gibi sert bir malzemeyle, leke çıkmıyorsa da jiletle dikkatlice kazınarak çıkartılmalıdır.