Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cam filmlere ilk ceza 206 lira, ikinci cezada ise araç trafikten men ediliyor

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde camlarda bulunan cam filmleri ile ilgili de uyarılarda bulunuluyor.

05 Kasım 2017 Pazar 15:33
Cam filmlere ilk ceza 206 lira, ikinci cezada ise araç trafikten men ediliyor

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan rutin kontrollerde camında film olan araç sürücüleri uyarılıyor. Özellikle sürücünün görüş açısını kapatan filmlerin ise sökülmesi isteniyor. 

Trafik ekipleri filmlerin bir an önce sökülmesi gerektiğini, ilk cezanın 206 TL olduğunu, ikinci cezada ise aracın trafik men edileceğini belirtiyor. Ayrıca araç camında film olan sürücülere aracın bu şekilde vizeden de geçmeyeceği uyarısı yapılıyor.

CAM FİLMLER NASIL SÖKÜLÜR?

Öncelikle cam filmi kenar kısmından tırnak kullanılarak, olmuyorsa da falçata kullanılarak kaldırılmaya çalışılır. Eğer film cama çok kuvvetli bir şekilde yapışmadıysa, kaldırılan kısmından tutulan film yavaş ve dikkatli bir şekilde çekilerek camdan sökülür.

Film camdan sökülemiyorsa bu kez filmin ısıtılıp yumuşatılması gerekir. Bu iş için fön makinesi kullanılabilir. Fön makinesi ile iyice yumuşatılan film camdan rahatlıkla çıkacaktır.

Özellikle arka camlardaki filmlerin sökülmesinde rezistansa zarar verilmemesi için dikkatli olunmalıdır. Bunun için arka cam silindikten sonra koyu renk bir çöp torbası tek kat olarak camı kaplayacak şekilde kesilir ve arka cam dışarıdan tamamen bu poşetle kaplanır. İçeriden de camın altına yine tek kat siyah poşet serilir. Öncelikle sprey ile cam üzerindeki filmin her tarafına 1/3 oranında amonyak içeren su sıkılır. Daha sonra alta serilen poşet cama yapıştırılır ve araç arka camı güneş gören bir yere bırakılarak 3 saat kadar beklenir. Bu şekilde iyice ısınan ve yumuşayan film rezistansa zarar verilmeden kolaylıkla sökülebilir. Bu yöntem diğer camlar için de uygulanabilir.

İnatçı filmleri sökmek için kullanılan bir yöntem de buhar makinesi kullanılmasıdır. Film kenarından kaldırılarak film ve cam arasına sıcak buhar uygulanması filmin sökülmesini kolaylaştırır.

Filmler söküldükten sonra cam sabunlu su ile silinmeli, camda kalan yapıştırıcı artıkları da önce kredi kartı gibi sert bir malzemeyle, leke çıkmıyorsa da jiletle dikkatlice kazınarak çıkartılmalıdır.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 15:33
  1. cam
  2. araba
  3. film
  4. polis
  5. ceza
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meram Belediyesi kışa hazır
    1. Meram Belediyesi kışa hazır
    2. İspanya'ya bir darbe de o bölgeden!..
    3. Çocuğunuza EPOC yaptırdınız mı?
    4. Cam filmlere ilk ceza 206 lira, ikinci..
    5. Kuzey Kore'den Donald Trump'a, Güney..
    6. Şehit polisin sözleri yürek yaktı:..
    7. Şehit polis annesi endişelenmesin diye..
    8. Ayağına batan taş hayatını kararttı
    9. TÜRSES’ten lezzet haritasına destek
    10. SGK kararını açıkladı: Süre uzatıldı
    11. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde..
    12. Dünya mutfaklarına üç kat lezzet
    13. Kerkük'te çifte saldırı: 5 kişi öldü
    14. Türkiye’nin 16. büyük jeotermal enerji..
    15. Milyonlarca emekliyi sevindirecek..
    16. PKK'lı teröristlerin kaldığı mağarada..
    17. İstanbul Maraton koşusunun ateşi yandı
    18. Moğultay’ın damadı tutuştu
    19. Türk otomobilinin kısa tarihi: Asırlık..
    20. Bakan Çavuşoğlu, son 3 günde 2. kez..
    Mehmetçiğin farkını bu hikayeyle anlattı
    Mehmetçiğin farkını bu hikayeyle anlattı
    Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
    Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Bu fotoğraftaki mutluluk 5 gün sürdü
    Bu fotoğraftaki mutluluk 5 gün sürdü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 05.11.2017
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek