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Cam filmi yasaklandı… En çok onlara yaradı… 50 liralık işlemi 200 liraya yapıyorlar

Araçlara getirilen cam filmi cezasının tamircilere yaradığını, bununla ilgili de fırsatçıların ortaya çıktığı anlaşıldı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:01
Cam filmi yasaklandı… En çok onlara yaradı… 50 liralık işlemi 200 liraya yapıyorlar

Para cezasına karşı sürücülerin kurallar gereği araçlarındaki cam filmlerini sökmek zorunda olduklarını hatırlatan Biricik, buna bağlı olarak cam filmi sökme fiyatlarının da tavan yaptığını kaydetti. Durumu eleştiren Biricik, ''Ceza gelmeden önce filmleri nereye giderseniz gidin en fazla 50 TL'ye çıkarttırabiliyordunuz. Ceza geldikten sonra işler değişti. Ceza zaten 200-250 TL arası bir şey. Şimdi araba filmlerini çıkartmak için ödeyeceğiniz ücret 200-300 TL arasında. Krizi fırsata çevirmek sanırım böyle bir şey. Bu olayı nasıl kullanabileceklerini düşünüp böyle bir çözüm ürettiler sanırım. Bunu tasvip etmiyoruz'' dedi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 17:01
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