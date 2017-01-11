Çam ağacı taksinin ön camından içeriye girdi!

İstanbul Beykoz'da günlerdir devam eden kar yağışının ardından yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Koru yolunda fırtına nedeniyle kopan çam ağacı, taksinin ön camından içeriye girdi. Şoförün yan koltuğunda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Çam ağacı taksinin ön camından içeriye girdi!
Eklenme: 11 Ocak 2017, 11:37
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Olay, dün öğle saatlerinde Beykoz Koru Yolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da günlerdir devam eden yoğun kar yağışı az daha faciaya neden oluyordu. Koru yolunda seyir eden 34 TCN 93 plakalı taksinin ön camına, fırtına nedeniyle kopan çam ağacı girdi. Şoförün yan koltuğunda kimsenin olmaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ağacın girdiği araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, elektrikli testereyle ağacı parçalara böldü. Bölünen ağaç parçaları, aracın üzerinden kaldırıldı.

 
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