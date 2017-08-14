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Calvo: Burnuna atılacak bir yumrukla durdurulabilir

Kuzey Kore'nin vurmakla tehdit ettiği Guam Valisi'nden, Kim Jong-un'un nasıl durdurulacağı hakkında çok ilginç bir yorum geldi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:31
Calvo: Burnuna atılacak bir yumrukla durdurulabilir

Guam Valisi Eddie Calvo, geçen hafta Kuzey Kore'nin kendilerine yönelik tehdidine dair yaptığı açıklamada, "Bazen bir zorba ancak burnuna bir yumrukla durdurulabilir" dedi.

Calvo, Guam'ı füzelerle vurmakla tehdit eden Kuzey Kore'ye karşı "güçlü bir duruş" sergileyen ABD Başkanı Donald Trump'a minnettar olduğunu söyledi.

"İlkokulda okul bahçesinde büyümüş herkes bir zorbayı anlar" diyen Calvo, "Kim Jong-un, çok güçlü silahlara sahip bir zorba. Çok güçlü bir şekilde karşı konulması gereken bir zorba" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:31
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