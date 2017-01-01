Çalışmaya devam ediyorlarmış! AB'den saldırı ile ilgili ilk açıklama

Mogherini Twitter mesajında, '2017 İstanbul'da bir saldırı ile başladı. Düşüncelerimiz yaşamını yitirenlerle ve sevdikleriyle. Bu trajedileri engellemek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
Mogherini Twitter mesajında, '2017 İstanbul'da bir saldırı ile başladı. Düşüncelerimiz yaşamını yitirenlerle ve sevdikleriyle. Bu trajedileri engellemek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
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Evet haklılar çalışıyorlar herzamanda çalışacaklar. Ama yalnış tarafa çalışıyorlar. Terroristler yoksa silahları kimden alsın.Cevapla
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