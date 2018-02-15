Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hatıra ormanı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman İşletme İl Müdürlüğü, Hani Kaymakamlığı, Hani Belediyesi ve AK Parti Hani İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı işbirliği ile Hani karayolu üzerinde bulunan Gaban mevkinde 4 dekarlık alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına hatıra ormanı oluşturulması için çalışma başlatıldı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, “Hani’de AK Parti İlçe Gençlik Kolları girişimi, Orman İşletme İl Müdürlüğü, Hani Kaymakamlığı ve Hani Belediyesi desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına hatıra ormanı oluşturma çalışmalarına başlandı. İlk etapta Diyarbakır Valiliği Orman İşletme İl Müdürlüğümüz tarafından temin edilen 500 adet İran çamı ve bu yöreye uygun ağaç türleri seçildi. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına hizmete sunulacak hatıra ormanı ilçemize yakışır, çevresiyle bütünleşmiş ve gelecekte vatandaşlarımızın uğrak dinlenme alanı olacak güzel bir orman alanı olacak” dedi.