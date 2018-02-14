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Çalışmalar başladı! O bölgeye askeri üs kuruluyor

TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PYD/YPG'den temizlediği Darmık Dağı'na askeri üs kurulması için çalışmalar başlatıldı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:43
Çalışmalar başladı! O bölgeye askeri üs kuruluyor

Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Askeri ve ÖSO güçlerinin yoğun çatışmalar sonucu PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerinden temizlediği Darmık Dağı'na askeri üs yapılması için çalışma başlatıldı. Kepçeler dağı yararak yol yaparken dağın tepesine çıkarılan kırıcılar ise teröristlerden geriye kalan beton kuleler ile tüneller ve mevzileri yıkıyor. Bölgenin en yüksek notlarından biri olan Darmık Dağı'ndan Afrin’in rahatlıkla görülebildiği öğrenildi.

Askeri üs kurulacağı iddia edildi

Temizlik ve yol yapım çalışmaları tamamlandığında dağın üzerine tank, obüs, hava savunma sistemleri, çok namlulu roketatarlar (ÇNR) yerleştirileceği iddia edildi. Türkiye tarafından kurulacak askeri üs sayesinde Afrin’deki terör hedeflerinin daha rahat bir şekilde imha edileceği ve bununla birlikte bölgenin kontrol altında tutulabileceği belirtildi.

Terör örgütü üyelerinden temizlenen Darmık Dağında terörist başı Abdullah Öcalan’ın posteri şeklinde sözde anıtı bulunuyordu. Bu yapı da Türkiye’nin düzenlediği hava saldırısında imha edilmişti.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 17:43
  1. afrin
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. darmık dağı

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