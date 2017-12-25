Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çalışanların yemeğiyle ilgili önemli gelişme… Değişiyor!

Gümrük Bakanlığı, komisyon oranları nedeniyle boykota varan tartışmaların yaşanmasına yol açan yemek kartları ve çeklerine ilişkin mevzuat düzenlemesi yapacak.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:33
Çalışanların yemeğiyle ilgili önemli gelişme… Değişiyor!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, komisyon  oranları nedeniyle boykota varan tartışmaların yaşanmasına yol açan yemek  kartları ve çeklerine ilişkin mevzuat boşluğunu giderecek.

 Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin devreye girmesiyle, 27  Aralık'ta yüksek komisyon oranları nedeniyle yapılması planlanan yemek kartı  boykotu ertelenirken, Bakanlık bünyesinde de çalışma başlatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, yemek kartı uygulamaları  konusunda kamuoyundan gelen talepler üzerine harekete geçen Bakanlık, sorunun  çözümü için sektör temsilcileriyle görüşmeye başladı.

Bakanlık, Türkiye genelinde yemek kartı hizmeti veren şirketler,  ilgili kamu kurumları ve  üye iş yerlerini (lokanta ve restoranlar) temsilen  meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle ayrı ayrı toplantılar yaptı. Bu  alanda yaşanan sorunlar paydaşlarla istişare edilerek, çözüm önerileri üretilmeye  çalışıldı.

Söz konusu toplantılar ve yapılan diğer araştırmalar sonucunda,  sektörün belli başlı sorunları belirlendi. İskonto uygulaması, komisyon  oranlarının yüksekliği, yemek kartlarının gıda dışındaki ürünlerin alımında da  kullanılması ve bu alanı düzenleyen herhangi bir mevzuatın bulunmaması ana  sorunlar olarak tespit edildi.

Bu doğrultuda, rekabete dayalı, piyasa dengesi içinde her paydaşın  rolünü dikkate alan ve sektörün sağlıklı şekilde işlemesine engel olan temel  sorunları ortadan kaldıran bir mevzuat düzenlemesinin yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, bir yönetmelikle komisyon oranları gibi unsurların  standarda kavuşturulması planlanıyor.

Mevzuat çalışmasının 2018 yılının ilk yarısında tamamlanarak kamuoyu  ile paylaşılması hedefleniyor.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 11:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Öğretmenevi yemeğiÖğretmenevi yemeği3 sa önce
    Konuyla ilgisiz ama öğretmen evlerinde öğretmenler hariç. müdür. Müdür yard. Memur hizmetli ucuz yemek yiyebiliyor.Bu duruma bi el atılsın.
  • yurtonasvertiyurtonasverti3 sa önce
    Yemeğin parası verilsin. Vatandaş sefer tasıyla evinden yemek getirecek belki. Zorla yemek dayatmak yanlış. İsteyene parası verilsin...

Son Eklenen Haberler

FETÖ ile DHKP/C'nin "kaos planı" davası başladı
  1. FETÖ ile DHKP/C'nin "kaos planı"..
  2. Süper Lig ekibinde deprem! Hocayı..
  3. TÜSİAD'dan tuhaf çıkış! KHK'ların ve..
  4. Asgari ücrette sıcak gelişme: Tarih..
  5. Abdullah Gül'den dikkat çeken çıkış:..
  6. Sadakataşı’ndan Kudüs’e Kışlık..
  7. Sağlam temeller üzerinde yükselen..
  8. Anlaşma olursa etin fiyat 15 lira
  9. Geleceğin Bilinçli Şoförleri Ümraniye..
  10. Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir şok daha
  11. Bakan açıkladı! 'Zarrab masumdur' diye..
  12. En kısa günde en yüksek ciro
  13. Kendiliğinden teslim oldu! 'Abi'..
  14. Dünyanın Unuttuğu Cerablus’taki Yetimler
  15. Fikret Orman: Arda Turan gündemimizde...
  16. Suudi Arabistan duyurdu: Öldürüldü!
  17. Rusya'da otobüs yayaların arasına..
  18. Avrupa Birliği'nde bir çatlak daha:..
  19. Terim'in ilk transferi! Resmen imzayı..
  20. Bir ülke daha ABD'ye karşı ayaklandı:..
'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'
'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'
Türkiye sınırında esrarengiz uçak
Türkiye sınırında esrarengiz uçak
Emekliye 3 Ocak zammı
Emekliye 3 Ocak zammı
Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
Mesut Yılmaz: Allah'a isyan etmeyeceğiz
Mesut Yılmaz: Allah'a isyan etmeyeceğiz