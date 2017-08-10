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Çalışanların heyecanla bekleyişi devam ederken… Bayram tatili ile ilgili bir açıklama daha!

Bir basın mensubunun Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusuna Bakan Tüfenkçi, "Diğer bir soru bayram tatili ile ilgili onu Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacaklardır" diye yanıt verdi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:50
Çalışanların heyecanla bekleyişi devam ederken… Bayram tatili ile ilgili bir açıklama daha!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun (TESK) Avrupa Birliği ile yürüttüğü ortak proje olan Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi (ADAPTESK) kapsamında düzenlediği toplantıya katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tüfenkci, Suriyedeki iç savaş nedeniyle Kilis üzerinden Mekkeye gidecek Suriyeli hacıların Antakya Havalimanından 24 Ağustosta çıkışlarının yapılacağını açıkladı. Tüfenkci, "Suriyeli hacıların Antakya Hhavalimanımızdan 10 Ağustos 2017de başlayıp 24 Ağustos 2017de bitecek şekilde çıkışları yapılacaktır. Suriyeden Türkiyeye hacca gitmek için gelen arkadaşlarımız var, onların çıkışları da Antakya Havaalanına 10 Ağustosta ulaşıyor, 24 Ağustosta sona eriyor" dedi. Türk vatandaşlarının geçiş yapamadığı, ancak insanı yardımın gönderilip kontrollü olarak ticaretin yapıldığı Suriye sınırında bulunan Cilvegöz Sınır Kapısının karşısındaki kapıyı terör örgütünün ele geçirdiğini ve ticareti yavaşlattığını belirten Tüfenkci şunları söyledi: "Suriye kapılarımızdan birisi olan Cilvegözü kapısının karşı kapısının özellikle bizimde terörist bir grup olarak kabul ettiğimiz bir grubun eline geçtiği için o grubun hakimiyeti sona erene kadar veya en azından zayıflayana kadar insanı yardım dışındaki diğer malların ihracı noktasında ve gidişi noktasında bir yavaşlatma var. Bildiğiniz gibi Suriyeye bizim ithalatımız bulunmamakta. İhracat yapıyoruz dolayısıyla orada öyle bir sıkıntımız var. Zannedersem on, on beş gün içerisinde düzelecektir." 

"BAYRAM TATİLİNİ BAKANLAR KURULUNDA KONUŞACAĞIZ" 

Bir basın mensubunun Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusuna ise Bakan Tüfenkçi, "Diğer bir soru bayram tatili ile ilgili onu bakanlar kurulunda konuşacağız ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacaklardır"  diye yanıt verdi.

"DOĞUDA ESNAFIMIZIN NORMALLEŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ" 

Bir başka soru üzerine Doğu bölgelerinden terör operasyonlarında zarar gören esnafların ve sanayicilerin normalleştiğini ve bölgede ticari faaliyetlerinin gelişeceğini belirten Tüfenkci şunları söyledi: "Terörden zarar gören esnafların hazine destekli Halkbank kredilerinden doğan borçlarını ertelemiştik. Özellikle sur bölgesi ve diğer bölgelerde de esnafımıza faizsiz krediler vermiştik. Baktığımız zaman sağlanan huzur ve güven ortamı ile beraber esnafımızda hızla bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Ticaretin normalleştiğini görüyoruz. Esnaflarımızın sanayicilerimizin burada yeni yatırımlara hazırlandıklarını özellikle cazibe merkezleri ile beraber ilan edilecek yatırımlar ile beraber o bölgenin ticari faaliyetlerini göreceğiz." 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 13:50
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