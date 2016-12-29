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Çalışanlar dikkat! O ücretlere de zam geldi

Asgari ücrete zam gelmesiyle birlikte işsizlik maaşının üst ve alt limiti de yükseldi. Öte yandan zamla birlikte asgari geçim indirimi (AGİ) ücreti de arttı. 2017'de bekar bir çalışana ödenen AGİ tutarı 133 TL oldu.

Çalışanlar dikkat! O ücretlere de zam geldi
Eklenme: 29 Aralık 2016, 14:21
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Asgari ücrete ortalama yüzde 8 zam geldi. Böylece asgari ücret net 1404, brüt 1777 TL oldu. Asgari ücrete zam yapılması, işsizlik maaşının üst ve alt limitlerinin de yükselmesine neden oldu.

İşsizlik maaşı hesaplanırken, son dört aylık brüt maaş dikkate alınıyor. Ancak kendi brüt maaşını ne kadar olursa olsun, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Alt limit ise brüt asgari ücretin yüzde 40'ı olarak belirlendi.

2017 İŞSİZLİK MAAŞININ ÜST LİMİTİ

Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu.

Öte yandan zamla birlikte asgari geçim indirimi (AGİ) ücreti de arttı. 2017'de bekar bir çalışana ödenen AGİ tutarı 133 TL oldu.

Bilindiği üzere AGİ, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

İŞTE 2017 AGİ ÜCRETLERİ

Bekar: 133 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 159 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 179 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 199 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

Evi ve eşi çalışmayan 4 çocuklu: 226 TL

 
EtiketlerİşsizlikMaaşZamAsgari ücret
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