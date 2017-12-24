'Çalışan ve üretenden yanayız'

Ekonomi yönetiminin öncelikleri kamuoyuna açıklandı.

Meclis kürsüsünde teşekkür konuşması yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisi ve bütçeye dair dikkat çekici şu açıklamalarda bulundu:

-Ücretlilerin milli gelirden aldığı pay yüzde 26,2’den yüzde 32,7’ye yükselmiştir. Hükümetlerimiz emekçiden, çalışanlardan yana net bir politik tavır koymuştur. Tercihimiz nettir, biz çalışandan, üretenden yanayız

-Bütçeden en büyük payı, son 15 yılda olduğu gibi yine eğitime ayırdık, ikinci en büyük payı sağlığa verdik. Milletin vergileri 80 milyonun eğitimine ve sağlığına gidiyor.

KISKANDIRAN BÜYÜME

-Küresel krizden bu yana Avro bölgesinde 3,5 milyona yakın istihdam oluşturulmuştur. Türkiye tek başına, 8,3 milyon vatandaşına iş bulmuştur.

-Son 15 yıllık AK Parti hükümetlerinde Türkiye ekonomisi güçlü bir performans ortaya koymuştur.

-2002 yılında Türkiye’nin satın alma gücü ve kişi başına milli geliri AB’nin yüzde 37’si civarındaydı, bu sene muhtemelen yüzde 64’ünü aşmış olacak.

-Türkiye ekonomisi geçen yıl FETÖ’nün darbe teşebbüsü ve terör nedeniyle ciddi şoklarla karşı karşıya kaldı, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen ülke ekonomisi yüzde 3,2 büyüdü. Türkiye, doğru tedbirlerle 2017 yılının dokuz ayında yüzde 7,4 büyüdü. Ekonomimizin üçüncü çeyrek itibarıyla yakaladığı yüzde 11,1’lik büyüme oranı, verisi açıklanan OECD, AB ve G-20 ülkeleri arasındaki en güçlü performanstır.

KGF BAŞARILI SONUÇ VERDİ

-Üçüncü çeyrekte sanayi üretimi yüzde 13,7 artmıştır, 1,4 milyon kişiye yıllık ilave iş imkanı sağlanmış, ihracat yıllık yüzde 15,7 artmıştır. Aynı dönemde yıllık yüzde 38,1 oranında turizm artmış, Türkiye’ye 16,7 milyon turist gelmiştir. Üçüncü çeyrekte 376 bin konut satılmıştır, önceki yıla göre yüzde 23,4’lük artışa tekabül etmektedir. Üçüncü çeyrekte 2,5 milyon beyaz eşya satılmıştır, yıllık artış yüzde 16,4. Üçüncü çeyrekte ülkemizden seyahat amaçlı yurt dışına toplam 2,5 milyon vatandaşımız... yıllık artış oranı yüzde 12,5’tir. Bu rakamların tamamı reeldir ve yüzde 11,1’in üzerindedir. Büyüme verilerimizi sorgulayanlara ithaf olunur.

-Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Hazine destekli Kredi Garanti Fonu’nu devreye soktuk. başarılı sonuçlar veren sistem birçok ülke tarafından örnek alındı.

-Eylül itibarıyla yılbaşından bu yana 1,2 milyon vatandaşımıza yeni iş bulduk. İstihdam artışı devam edecektir.

-Cari açığın azaltılması için reform çalışmaları sürecek.

ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI

Başbakan Binali Yıldırım da yaptığı konuşmada, “Yatırımlar artıyor, ihracatta tüm zamanların rekoruna gidiyoruz, istihdamı artırmayı sürdürüyoruz. Yeni yılda yeni tedbir ve teşviklerle binlerce gencimize, kadınımıza, vatandaşlarımıza iş ve aş kapısı açmaya devam edeceğiz. Ülkemiz güçlüdür. Ekonomide büyümemiz de artarak devam edecek. Türkiye’nin güçlü olması önemlidir’’ mesajı verdi. Yıldırım, 2018 yılında Türkiye ekonomisinde nitelikli istihdam oluşturan yatırım ve ihracata dayalı bir büyümeyi tekrar sürdüreceklerini belirterek, onaylanan 2018 yılı bütçesinin, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı.