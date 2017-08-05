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Çalışan annelere büyük müjde!

Çalışan annelerin çocuklarının okul çağına kadar yarım gün çalışmalarıyla ilgili usuller belirlendi. Annenin bir ay önce işverene başvurması şart.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:15
Çalışan annelere büyük müjde!

Annelerin kısmi çalışmaları ile ilgili yönetmelik bu konudaki usulleri de ortaya koydu. Buna göre, anneler kısmi çalışma için 1 ay önce başvurmak zorunda. Başvurunun işveren tarafından cevaplandırılması için belirlenen süre de bir ay. İşveren bu süre içinde cevap vermezse anne dilekçesinde belirttiği tarihten sonraki iş gününde hakkını kullanmaya başlıyor. Yönetmelik bazı meslek gruplarını da istisna olarak görüyor. Bu meslek gruplarında işverenin onayı gerekiyor.
 
BABAYA DA İZİN VAR
 
Analık izninin bitiminden itibaren kadın işçi ile ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin veriliyor.

İşçi, analık izinlerinin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabiliyor.

Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamıyor. İşçi, eşinin çalıştığına dair belgeyi kısmi süreli çalışma talebine eklemek zorunda. Ancak burada bakıma muhtaç olma, velayetin verilmesi gibi istisnaları da bulunuyor.
 
İŞVERENE BİR AY ÖNCE BAŞVURU
 
Kısmi süreli çalışma talebi bu haktan faydalanmaya başlamadan en az 1 ay önce yazılı olarak işverene bildirilmek zorunda. Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanıyor.
 
İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi hâlinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanıyor. İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılamıyor.
 
İŞVERENİN ONAYI LAZIM
 
Bu hakkın kullanılmasında bazı işyerlerinde işverenin onayı aranıyor. Bunların dışındaki işyerlerinde izin aranmıyor. Yönetmelik izin gerektiren işyerlerini şöyle sıralıyor:
 
- Özel sağlık kuruluşlarında mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde,
 
- Sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,
 
- 1 yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,
 
- İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde…

Sabah

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:15
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