Çalıntı araçlara göz açtırılmayacak!

Çalıntı araçlarla yapılan terör saldırılarının önlenmesi ve daha kısa sürede yakalanmasına yönelik çalışmada sona gelindi

Çalıntı araçlara göz açtırılmayacak!
Eklenme: 05 Ocak 2017, 08:33
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MOBESE'ler, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS), otoban geçiş-çıkışlarındaki OGS ve HGS'ler, belediyelerin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki kameralarla jandarma ve emniyetin plaka tanıma sistemi arasında entegrasyon sağlanacak. Akaryakıt istasyonlarının plaka kayıt sistemiyle AVM'lerdeki güvenlik kameralarına yerleştirilecek plaka okuma da bu havuza eklenecek. Oluşturulan entegre sistem Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullandığı PolNet bilgisayar sisteminden takip edilecek.

 
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