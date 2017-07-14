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Çalıntı 166 motosiklet ele geçti: 64 kişi gözaltında

Şanlıurfa’da polis tarafından yapılan çalışmayla çalıntı olduğu belirlenen 166 motosiklet ele geçirilirken, 64 şüpheli gözaltına alındı.

14 Temmuz 2017 Cuma 15:47
Çalıntı 166 motosiklet ele geçti: 64 kişi gözaltında

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezi ve ilçelerden motosikletlerin çalınıp bilgilerinin değiştirilerek satıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler üzerinde sürdürülen çalışma sonucunda il merkezi ve il dışından çalınarak Şanlıurfa'ya getirilen 166 motosiklet ele geçirildi.

Ele geçirilen bu motosikletlerden 140'ı sahiplerine teslim edilirken, 26'sının ise şase numaralarının kazındığı belirlendi. Ekipler, hırsızlıklarla ilgili 64 kişiyi gözaltına alıp hakkında yasal işlem başlattı.


Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 15:47
  1. şanlıurfa
  2. motosiklet
  3. çalıntı
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