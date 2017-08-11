Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu.

11 Ağustos 2017 Cuma 16:29
Çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Tokat'ın  Erbaa ilçesinde çalınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre,  Ertuğrul Gazi Mahallesi  Hikmet Tan Caddesi'nde Recep Göktaş'a (60) ait 60 KD 143 plakalı otomobil gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evin önünde park halindeyken çalındı.

Araç, polis ekiplerinin çalışması sonucu, Mehmet Akif Mahallesi  İstiklal Caddesi'nde terk edilmiş halde bulundu.Ekipler, çalınan araçta parmak izi çalışması yaptı.

Göktaş;evin önünde bulunan aracı bir süredir kullanmadığını belirterek: "Gece yatarken aracımın sesine uyandık. Kimin aldığını göremedim." dedi.

AA

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 16:29
  1. otomobilçalma
  2. erbaa
  3. terk edilmiş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramankazanlılar’ın “adalet nöbeti” sürüyor
    1. Kahramankazanlılar’ın “adalet nöbeti”..
    2. Türkiye'nin duvarı Almanların canını..
    3. Memur-Sen’den toplu sözleşme masasına..
    4. Ağabey-kardeş arasındaki arsa kavgası..
    5. Direksiyon hakimiyetini kaybeden..
    6. Bursa’da seyir halindeki araç yandı
    7. Kırşehirli gençler saz yapımını..
    8. Başkan Akgül, mahalle muhtarlarıyla..
    9. Karagöl Yaylasında Şenlik Başladı
    10. 9 yıl önce emekli olduktan sonra..
    11. Getir pili, al saati
    12. Uyuşturucu tacirlerine şafak..
    13. "Önemli bir maç oynayacağız, desteğe..
    14. Çerkezköy TSO’dan üyelerine online..
    15. Erken ergenlik dönemine dikkat
    16. 15 bin lira maaşla vinç operatörü..
    17. Baba oyaladı, çocuk çaldı
    18. Ormana uyuşturucu ektiler
    19. Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları..
    20. Talisca Eyüp Belediyesi’yle anlaştı
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!