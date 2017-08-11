Tokat'ın Erbaa ilçesinde çalınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu.



Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hikmet Tan Caddesi'nde Recep Göktaş'a (60) ait 60 KD 143 plakalı otomobil gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evin önünde park halindeyken çalındı.



Araç, polis ekiplerinin çalışması sonucu, Mehmet Akif Mahallesi İstiklal Caddesi'nde terk edilmiş halde bulundu.Ekipler, çalınan araçta parmak izi çalışması yaptı.



Göktaş;evin önünde bulunan aracı bir süredir kullanmadığını belirterek: "Gece yatarken aracımın sesine uyandık. Kimin aldığını göremedim." dedi.

AA