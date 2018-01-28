Çalınan Bitcoin'ler iade edilecek

Coincheck, dünyanın ve Japonya'nın en önemli dijital döviz piyasalarından biri. Coincheck'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, bilgisayar korsanları yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına geçirdi.

Olayın ardından Bitcoin haricindeki tüm kripto para birimlerine ait işlemleri askıya aldıklarını duyuran şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada "Müşterilerimizin varlıklarının koruma altında olduğunu garantilemeye çalışıyoruz" denilmişti.

Coincheck tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada, çalınan paraların büyük kısmının geri ödeneceği duyuruldu. Bilgisayar korsanları tarafından çalınan dijital paraların toplam tutarının 534 milyon dolar olduğu, Coincheck'in ise buna karşılık mağdurlara 423 milyon dolarlık tazminat ödeyeceği açıklandı.

Toplam 260.000 müşterinin etkilendiği bu hırsızlık olayı, akıllara bir kez daha dijital para güvenli mi sorusunu getirdi.