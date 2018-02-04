Çalımbay'ın 'ideal 11' sıkıntısı!

Süper Lig'de 10 maçtır mağlup olmayan Trabzonspor son 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak zirve yarışında geride kaldı. Bordo-mavililer, Rıza Çalımbay döneminde sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle bir türlü kadro istikrarı yakalayamadı.

Ligin 9. haftasında göreve başlayan Çalımbay geride kalan 11 karşılaşmada da farklı 11'ler sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam yaşanan sıkıntılar nedeniyle ideal 11'ini belirleyemezken, söz konusu dönemde birçok oyuncuya forma vermek zorunda kaldı.

Rıza Çalımbay ligde görev yaptığı 11 maçta 3 oyuncusundan hiç vazgeçmedi. Kaleci Onur, Joa Pereira ve Yusuf Yazıcı, Çalımbay dönemindeki tüm lig maçlarında ilk 11'de forma giydi. Bu dönemde Esteban, Bongonda, Batuhan, Uğurcan, Abdurrahim, Hüseyin ve Arda ise şans bulamadı.

Rıza Çalımbay, Göztepe ile yarın oynayacakları maçta da kadroda iki zorunlu değişiklik yapacak. Burak Yılmaz'ın sakat, Pereira'nın cezalı olması nedeniyle Rodallega ve Kamil Ahmet'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.