Çalımbay'dan Galatasaray açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6-0 kazandıkları Çorum Belediyespor maçına ilişkin, "Galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu da başardık. Bütün arkadaşlarım elinden gelen gayreti gösterdi." dedi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını 6-0'lık galibiyetten ötürü kutladı.

Maçın kendileri açısından önemli olduğuna işaret eden Çalımbay, "Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu da başardık. Bütün arkadaşlarım elinden gelen gayreti gösterdi. Maçın başından sonuna kadar kesinlikle oyun disiplininden kopmadık." dedi.

Çalımbay, Galatasaray ile hafta sonu önemli bir maç oynayacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu maç herkes için çok önemli. Trabzonspor camiası için de çok çok önemli. O yüzden o maçı da kazanmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bazı arkadaşlarımızın hem sakat hem de cezalı olması bizim için dezavantaj olacak ama maçı çevirecek güçte bir takımız. Galatasaray maçını iyi bitirmek istiyorsak, bugün oynadığımız oyunun yüzde 100 üstüne çıkmamız gerekiyor. Çünkü hakikaten Trabzonspor camiasının böyle bir galibiyete ihtiyacı var."

ÇORUMSPOR BELEDİYESPOR CEPHESİ

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Tokuş ise erken yedikleri gollerden sonra oyuncularının motivasyonunun düştüğünü, ikinci yarıda oyuncu değişiklikleri yapmalarına rağmen toparlayamadıklarını anlattı.

Futbolun içinde bunların olduğunu belirten Tokuş, "Hafta sonu zorlu bir maç var. İnşallah oyuncularımızı bu maça kadar toparlarız. Rakibimizi kutluyorum, bizim yapmamız gereken mücadeleyi Trabzonspor yaptı. Süper Lig takımı gibi rahattık ama Trabzonspor 3. Lig takımı gibi mücadele etti. Bu da Trabzonsporlu futbolcuların işlerine gösterdiği saygıdır." ifadelerini kullandı.