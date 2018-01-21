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Çalımbay: Yardımcı hocama küfür edip, üzerine yürüdü

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konya'da oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.

21 Ocak 2018 Pazar 17:02
Çalımbay: Yardımcı hocama küfür edip, üzerine yürüdü

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazanmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını ancak maçtan berabere ayrıldıklarını belirtti. 

Konya'da oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok güzel bir lig maçı oynandığını, her iki takımın da kazanmak için oynadığını belirtti. Puana ihtiyaçları olduğunu belirten Çalımbay, ''Konyaspor ve bizim puana ihtiyacımız var. İki takımın da kazanması gerekiyordu. Fakat biz, Konyaspor 10 kişi kaldıktan sonra iyi bir avantaj yakaladık. Pozisyonlarıda yakaladık ama iyi değerlendiremedik" dedi. 

2-1 öne geçtikten sonra rakip takımın uzun toplarla geleceklerini beklediklerini ifade eden Çalımbay, ''Kazanmak için her türlü riski aldık. Ancak son dakikada gelen golle maçı berabere tamamladık. Bizim Fenerbahçe ve Göztepe'yle iki önemli maçımız var. Artık o maçlara bakacağız" diye konuştu.  

MAÇTAKİ GERGİNLİKLER HAKKINDA

Maçta yaşanan gerginliklere değinen Çalımbay, ''Mehmet Özdilek hoca ile yıllarca Beşiktaş'ta kader birliği yaptık, birlikte ter döktük. İyi bir arkadaşız. Maçlardan sonra birbirimizi tebrik edip, sarılıp ayrılız. Burada da böyle oldu. Maçın içinde oyuncunun golden sonra yaptığı hareket iyi bir hareket değildi. Bunu büyütmek, futbolcuların ve kulübenin karışmasına gerek yoktu. O arkadaşı cezalandırırsınız sorun biter. Ancak Konyaspor'un kaleci antrenörü Zafer hoca bizim arkadaşımız. Onunla da yıllarca birlikte çalıştık. Zafer hocanın benin yardımcı hocama küfür edip, üzerine yürümesi hoş değildi. Biz nasıl Mehmet hoca ile ikimiz sarılıp ayrılıyorsak o da öyle yapmalıydı" dedi.  

"10 KİŞİYE KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Çalımbay, maçta üstünlüğün kendilerinde olduğunu belirterek, ''Biz istediğimiz pozisyonlara girdik. Hem bu maçta, hem de oynadığımız kupa maçının ikinci yarısında, üstünlüklerin hepsi bizdeydi. Ama değerlendiremedik. Her şeye rağmen oyunu kopardık aldık ama, futbolun içindeki şansızlık, kazanmak için ne gerekiyorsa yaptık 10 kişi karşı oynamak her zaman kolay değil. İyi oyun disiplininin olmasını ister, onları yaptık ama değerlendiremedik" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 17:02
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