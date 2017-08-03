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Çalımbay: Melo'ya ihtiyacımız yok

Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Melo'yu ilk defa duydum. Bizim Melo'ya ihtiyacımız yok, ön liberomuz var" dedi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:33
Çalımbay: Melo'ya ihtiyacımız yok

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı kulübe transferi konusunda basında haberleri yer alan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo'ya ihtiyaçlarının olmadığını söyledi.

Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeni sezon öncesi düzenlediği ilk basın toplantısında, Melo transferi iddialarıyla ilgili olarak, "Melo'yu ilk defa duydum. Bizim Melo'ya ihtiyacımız yok, ön liberomuz var." ifadelerini kullandı.

İki haftalık Gerede kampının ardından Avusturya'da çalıştıklarını anlatan Çalımbay, burada 3 hazırlık maçı oynadıklarını bildirdi.

Kampların kendileri için tek olumsuzluğunun Jeremy Menez ve Deniz Kadah'ın sakatlıkları olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, Fransız futbolcunun sakatlığının çok ciddi görünmediğini ifade etti. Çalımbay, Menez'in küçük bir operasyon geçirdiğini belirterek, oyuncunun 9 Ağustos'ta takıma katılacağını kaydetti.

Deniz Kadah'ın ise 5-6 hafta oynamama ihtimali olduğunu belirten Çalımbay, "İki oyuncumuzun yokluğundan dolayı çok üzgünüz. İkisi de bizim için çok önemli oyuncular. Hele ligdeki ilk rakibimiz Beşiktaş maçından önce bunun başımıza gelmesi üzüldüğümüz noktalardan bir tanesi." dedi.

Yapılan transferlerden memnun olduğunu ve iyi oyuncular aldıklarını kaydeden Rıza Çalımbay, takıma yeni katılan oyuncuların uyum sürecinin kamp ve hazırlık maçları ile çabuk geçtiğini bildirdi. Yönetimle konuşarak 2-3 tane daha transfer yapmak istediklerinin vurgulayan tecrübeli teknik adam, yeni transferlerin öncelikle orta saha ve defansa yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Gayemiz istikrarı korumak" 

Mükemmel bir sezonu geride bıraktıklarını ve kimsenin beklemediği çok iyi maçlar oynadıklarını anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bütün gayemiz geçen sezonki istikrarı korumak ve hatta üzerine koymak. Tabii ki bu sezon kolay değil. Baktığınız zaman başta Başakşehir olmak üzere Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takımlar çok iyi transferler yapıyor. Lig kolay değil, çok zor geçecek. Bunun farkındayız ama kendimize güveniyoruz. İnşallah ligi geçen sezonki gibi çok iyi bir yerde bitirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Birlik ve beraberliğin de aynı şekilde olması lazım. Olmazsa, sıkıntı yaşarız." 

Lucescu'nun A Mili Takım'ın başına getirilmesi

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüyle ilgili soru üzerine Çalımbay, söz konusu milli takım olduğunda yerli antrenörlerin koşa koşa gitmesi gerektiğini, kendisi için de bunun böyle olduğunu vurguladı.

Çalımbay, A Milli Takım'ın bugüne kadarki başarılarının hep yerli antrenörlerle kazanıldığına dikkati çekerek, göreve Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun getirilmesinin ise idari bir karar olduğunu, bir antrenörün buna yorum yapmaması gerektiğini anlattı. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:33
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  3. Fenerbahçe
  4. Başakşehir
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  7. Brezilya
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  10. Rıza Çalımbay
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  12. Lucescu
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