Çalık: Şeytan taşlıyoruz

Kayseri’de temaslarda bulunan gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Burada konuşan Çalık, “Bayrak savunmasında, ezan savunmasında, vatan savunmasında bu mücadeleyi verirken, teröristlerle mücadelemizi verirken, diğer taraftan da belediye başkanlarımız kendi hizmetlerini, milletvekillerimiz kendi hizmetlerini yapmaya devam ediyor. Bir taraftan şeytan taşlıyoruz bir taraftan da tavaf yapmaya devam ediyoruz” dedi.