Çalık: Şehitlerimizin ve gazilerimizin kanı yerde kalmayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Adil bir şekilde yargılanacak ve gereken cezayı görecekler. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kanı yerde kalmayacak. Hangi yerde yaşandı ve yaşatıldıysa sonuna kadar mahkemelerin takipçisi olacağız." dedi.



Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün kanlı darbe girişimine ilişkin davalar görülmeye başlandığı andan itibaren milletvekilleri, teşkilatlar, sivil toplum kuruluşları ve milletçe hassasiyetle takip edildiğini söyledi.

Kendilerinin de ilk andan itibaren Sincan, Silivri ve Malatya dahil bütün illerde duruşmaları yakından izlediklerini aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Duruşmaların hepsinde oynanan bir oyunun, bir tiyatronun sahneye konulduğunu görüyoruz. Çok enteresandır, sanıkların kendinden emin tavırları ve oynadıkları oyunun gereği gülen yüzlerle salona girişleri ve bu senaryoya uygun şekilde tavır ve davranış içerisinde olmaları hepimiz tarafından izleniyor. Bütün millet de bunu görüyor. Utanmaları, yüzlerini yerden kaldıramamaları gerekirken kendilerinden emin adımlarla içeriye giriyor olmaları sadece oynadıkları oyunun göstergesi. Duruşmalarda sanıkların tavır ve davranışlarının nasıl olması gerektiği dahil olmak üzere, Pensilvanya'daki bunağın yazıp gönderdiği senaryonun oynandığını görüyoruz ama bu senaryoya rağmen Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, hukukun ve adaletin üstünlüğü buralarda çok net ortaya çıkacaktır."

Çalık, şehit aileleri ve gazileri yalnız bırakmamak adına Akıncı Üssü davasını da takip ettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Oynanan senaryoya karşı milletimizin ve şehit ailelerimizin verdiği tepkileri mahkeme salonu dışında ve içinde gördük. Dolayısıysa şehit aileleri, gazilerimiz ve milletimiz, 'Zalimler için yaşasın cehennem' diyor. Adil bir şekilde yargılanacak ve gereken cezayı görecekler. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kanı yerde kalmayacak. Hangi yerde yaşandı ve yaşatıldıysa sonuna kadar mahkemelerin takipçisi olacağız. 15 Temmuz darbesi, işgal girişimi, terör saldırısı 250 şehidimiz ve 2 bin 194 gazimizin olmasına vesile olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırısı ve işgal girişimi, milletimizin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle 15 Temmuz destanı haline gelmiştir. Bu destanı yazan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükran sunuyoruz. En kısa sürede, en hızlı şekilde, en adil yargılanmayla terör örgütü mensuplarının hepsini tek tek cezalarını göreceğiz."

Çalık, duruşmalar sırasında şehit yakınları, gaziler ve bu konuda hassasiyeti olan bütün vatandaşların ortak talebinin idam olduğunu gördüklerini ifade etti.

Daha önce kamuoyuyla paylaştıkları "Milli İradenin Zaferi" adlı kitap için görüştükleri şehit yakınlarının ve gazilerin yargılanmaların hızlı yapılmasını ve ülkenin birliğine sıkılan kurşunların hesabının sorulmasını istediklerini kaydeden Çalık, "Dolayısıyla idam hepimizin gündeminde ve üstümüze düşen neyse yapmaya hazırız. Bununla ilgili olarak şehit ailelerimiz de gazilerimiz de emin olsun. Cumhurbaşkanımızın söylediği cümlenin hepimiz arkasındayız. 'Meclisten geçirin, ben üzerime düşeni yaparım' diyor Cumhurbaşkanımız. Biz de Mecliste üzerimize düşeni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA