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California'da sel: 5 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

09 Ocak 2018 Salı 21:52
California'da sel: 5 ölü

California'da günlerdir süren orman yangınlarının ardından şiddetli yağışlar başladı. Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Santa Barbara County İtfaiye Teşkilatı Başkanı Dave Zaniboni, Los Angeles'ın kuzeyindeki Montecito kentinde düzenlenen kurtarma operasyonları sırasında cesetlerin çamur ve moloz yığınları içinde bulunduğunu açıkladı.

Zaniboni, son zamanlardaki yangınlar nedeniyle hasar görmüş birçok evinde yıkıldığını bildirdi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 21:52
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