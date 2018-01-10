Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

California'da ölü sayısı yükseliyor

ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:11
California'da ölü sayısı yükseliyor

Santa Barbara Bölge Şerif Sözcüsü Kelly Hoover, şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede sel ve toprak kaymalarında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Birçok evin toprak altında kaldığını kaydeden Hoover, geçen ay orman yangınlarından etkilenen eyaletin güney bölgesinde şimdi de fırtınanın etkisiyle süreklenen büyük enkazların ciddi sorunlar yarattığını ifade etti.

Çamurla tıkanan ve ağır hasar gören sokaklara erişim sağlamak için askeri ağır araçların da kurtarma çalışmalarını katıldığı bildirilirken, şimdiye kadar 50 kişinin helikopterlerle kurtarıldığı kaydedildi.

Santa Barbara Cottage Hastanesinden Dr. Brett Wilson da basına verdiği bilgilerde 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan dördünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Diğer yandan Santa Barbara Bölgesi İtfaiyesinden yetkili Dave Zaniboni, California'nın güneyinde aralık ayında meydana gelen yangınların bitki örtüsünü yok ettiğini, bu nedenle şiddetli yağışların bölgede çamur seline neden olduğunu belirtmişti.

Montecito semtinde oluşan sellerde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaşan Zaniboni, yolların kapandığını, birçok evin çamur altında kaldığını ve kurtarılan bazı kişilerin çamura gömülmüş halde bulunduğunu dile getirmişti.

Eyaletteki fırtına öncesi, aralık ayındaki yangından etkilenen Los Angeles bölgesinde 700 evin tahliye edilmesi zorunlu kılınmıştı.

Eyaletinin güneyinde, 4 Aralık'ta ormanlık alanda çıkan ve Ventura ile Santa Barbara'da bin 105 kilometrekare alanın kül olmasına yol açan yangın, eyalet tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçmişti.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:11
  1. abd
  2. sel
  3. california
  4. Amerika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ardahan'da ulaşıma ve eğitime kar engeli
    1. Ardahan'da ulaşıma ve eğitime kar engeli
    2. Yüksekova’da 1 terörist yakalandı
    3. İçişlerine bağlanan 'Jandarma'nın yeni..
    4. Cengiz Ünder'e sürpriz talip!
    5. Rusya ile Türkiye arasında İdlib..
    6. Avukatlık cübbesini ilk kez 50 yaşında..
    7. Bill Clinton: Myanmar’da tutuklu..
    8. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı...
    9. Jandarma'nın yeni kıyafetleri görücüye..
    10. İstanbul'da kritik bölge Emniyet'e..
    11. Galatasaray'da Terim bereketi! Tribün..
    12. California'da ölü sayısı yükseliyor
    13. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt..
    14. Almanya'da İran casusu yakalandı
    15. Yeni fikirler İSO Koza’da başarı..
    16. Canlı yayın istemişti...FETÖ'cüler..
    17. Canlı yayında ilan etti! ‘Durdurun…’..
    18. 'Ciddi ciddi hazırlanıyor! Şubat'ta...'
    19. İstanbul’da iki 'hassas' bölge..
    20. Galatasaray'ın kiralamak istediği golcü!
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    Bitlis'te görüntülendiler
    Bitlis'te görüntülendiler
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
    Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
    Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle
    Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle