California'da ölü sayısı 19'a çıktı!
ABDCalifornia'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.14 Ocak 2018 Pazar 11:30
ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.
Eyalette kayıp sayısının 5'e düştüğü, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 9 bin kişi için zorunlu tahliye talimatının muhafaza edildiği belirtildi.
Çamur seli altında kalan 100'den fazla evin yıkıldığı bölgede, çoğunlukla ünlülerin yaşadığı Montecito semtinde aralarında ABD'li talk show sunucusu Oprah Winfrey'in konutunun bulunduğu 300 ev hasar görmüştü.