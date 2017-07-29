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Çaldıran’da yol yapım çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından Aşağı Yanıktaş Mahallesi’nde kilitli parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:57
Çaldıran’da yol yapım çalışması

Çaldıran Belediyesi tarafından 135 haneli ve 550 nüfuslu Aşağı Yanıktaş Mahallesi’nde bordürlü kilitli parke taşı döşeme çalışması başlatıldı. Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran’da mahallelerin ilk defa bordürlü kilitli parke taşı ile tanıştığını belirterek, “Bunun bizlere nasip olması bizleri mutlu ediyor. 135 hane ve yaklaşık 550 nüfusu olan Aşağı Yanıktaş Mahallemiz de ilk defa bordürlü kilitli parke taşıyla tanışacak. Mahalle yollarımız stabilize ya da toprak yollardan yapılmış olmasından dolayı yaz aylarında toz, kış aylarında da çamurda geçilmiyordu. Bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak için bu tür çalışmalara başladık. Vatandaşlarımızda yapılan bu uygulamadan son derece memnun. Bu üç aylık yaz mevsimi süresi boyunca aralıksız çalışarak, yedi mahallemizde yol sorununu tamamen çözerek ortadan kaldıracağız. Çalışmaları devam eden mahalle yollarımız da bulunmaktadır. Kısa sürede ilçemizde bordürlü kilitli parke taşı olmayan yollarımız kalmayacak” dedi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:57
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