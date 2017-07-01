Çaldıran’a 100 yataklı devlet hastanesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden gelen teknik personeller, ilçede yapılacak olan devlet hastanesi için çalışma başlattı. Vanyolu Caddesi üzerinde bulunan 25 yataklı devlet hastanesinin yanındaki 88 dönümlük hazine arazisine yapılması planlanan hastanenin bünyesinde otopark, lojman ve çok amaçlı tesisler bulundurması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden gelen teknik heyetle birlikte incelemelerde bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, projeyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Tekin Dundar, "Çaldıran ilçemizde 1996 yılında yılan hikayesine dönüşerek 25 yataklı bir hastane yapılmış. Bir süre sonra ilçe hastanesini devlet hastanesine dönüştürmüşler. Ancak nüfus yoğunluğunun kalabalık olduğu ilçelerden biri olan Çaldıran ilçemiz için bu yetersiz kalmaktadır. Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesi olarak yaptığımız kalıcı projeler arasında bir de ilçenin büyük ihtiyaçlarından olan tam teşekküllü 100 yataklı devlet hastanesi yapımı için çalışmalara başladık. Çalışmalarımız neticesinde olumlu sonuçlar alarak hastanemizin yapımını proje aşamasına getirdik. Var olan 25 yataklı hastanemizin yanında bulunan hazineye ait 88 dönümlük araziyi tahsis ettik” dedi.

“Devletimiz bizleri sadece halkımıza hizmet için atamıştır”

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden gelen teknik ekiple birlikte yapılacak olan devlet hastanesinin proje çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Dundar, “İlçemiz Türkiye’de kış şartlarının en soğuk geçtiği yerlerden biridir. Bu şartlara uygun bir proje çalışması yaparak 100 yataklı, otopark, lojman ve çok amaçlı tesislerin kurulabileceği bir hastaneyi 88 bin metrekarelik alana yerleştirerek yeni bir binanın yapım çalışmalarına başladık. Hastanemizin yapılmasıyla birlikte Çaldıran Devlet Hastanesinin yatak sayısını 100’e çıkarmış olacağız. Proje aşamasını geçtikten sonra inşallah ihale aşamasına geçerek en kısa zamanda inşaata başlanacaktır. Devletimiz bizleri sadece halkımıza hizmet için atamıştır. Bizler halkımızın huzur ve refahı için buradayız. Halkımız hizmetlerin en güzeline layıktır. Yeter ki bizlerden hayır dualarını esirgemesinler" diye konuştu.