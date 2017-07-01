Çaldıran Devlet Hastanesi'nde onarım

Çaldıran Belediye Başkanlığı, kullanılamaz hale gelen Çaldıran Devlet Hastanesine el attı. Boya badanası eskimiş ve bakıma ihtiyacı olan 25 yataklı devlet hastanesinin lavaboları, boya ve badana işleri, fayansları, kapı ve su tesisatı ile ışıklandırma sistemleri onarıma alındı. Bir hafta içerisinde bitirilmesi hedeflenen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "Çaldıran Devlet Hastanemiz 1996 yılından yapılarak ilçe hastanesi olarak hizmete açılmıştır. 1998 yılında devlet hastanesi statüsüne alınarak hizmetine devam etmiştir. Ancak hastanenin önemli bir bakıma ihtiyacı vardı. Lavaboları, su tesisatı ve ışıklandırma sistemleri kullanılamaz hale gelmişti. Hastanemizin genel bakım ve onarımını üstlenerek halkımıza daha temiz ve güzel bir ortamda hizmet verilmesini sağlayacağız. Bakım ve onarım ekiplerimiz bir hafta içerisinde çalışmalarını tamamlayarak hastane yetkililerine binayı teslim edeceğiz" dedi.