Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çaldıran Devlet Hastanesi'nde onarım

Van’ın Çaldıran Belediyesi, ilçede bulunan 25 yataklı devlet hastanesinde bakım ve onarım çalışması başlattı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:29
Çaldıran Devlet Hastanesi'nde onarım

Çaldıran Belediye Başkanlığı, kullanılamaz hale gelen Çaldıran Devlet Hastanesine el attı. Boya badanası eskimiş ve bakıma ihtiyacı olan 25 yataklı devlet hastanesinin lavaboları, boya ve badana işleri, fayansları, kapı ve su tesisatı ile ışıklandırma sistemleri onarıma alındı. Bir hafta içerisinde bitirilmesi hedeflenen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "Çaldıran Devlet Hastanemiz 1996 yılından yapılarak ilçe hastanesi olarak hizmete açılmıştır. 1998 yılında devlet hastanesi statüsüne alınarak hizmetine devam etmiştir. Ancak hastanenin önemli bir bakıma ihtiyacı vardı. Lavaboları, su tesisatı ve ışıklandırma sistemleri kullanılamaz hale gelmişti. Hastanemizin genel bakım ve onarımını üstlenerek halkımıza daha temiz ve güzel bir ortamda hizmet verilmesini sağlayacağız. Bakım ve onarım ekiplerimiz bir hafta içerisinde çalışmalarını tamamlayarak hastane yetkililerine binayı teslim edeceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:29
  1. Van
  2. Çal
  3. Çaldıran
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yangında 550’e yakın hayvan telef oldu
    1. Yangında 550’e yakın hayvan telef oldu
    2. 4 terörist etkisiz hale getirildi
    3. Yusufçuklar, sincaplar ve yavru..
    4. Kask takmayan motosikletçilere ceza..
    5. Beşiktaş'tan Atınç Nukan açıklaması
    6. İstanbul’da sıcak hava bunaltıyor
    7. ABD'li teröristler Suriye'de cirit..
    8. Afrin'li Kürtler ayaklandı... PKK..
    9. Genç çiftçilere damızlık düve dağıtıldı
    10. Çorum’da bonzai operasyonu
    11. İzmir’de makilik alanda çıkan yangın..
    12. 'Kebapçı Celal' tutuklandı!
    13. Büyük İstanbul Tüneli'ne ilk kazma..
    14. Parke deposunda yangın
    15. Alaplı mezarlıkları yenileniyor
    16. Tüketicilerin kabusuydu… O ücretler..
    17. Hayvanseverler sokak hayvanları için..
    18. ABD'den skandal karar! Uyuşturucu..
    19. PYD'li teröristler Suriye sınırında..
    20. Yabancılara konut satışında Trabzon..
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var
    Mardin'de fabrikada patlama: 5 yaralı
    Mardin'de fabrikada patlama: 5 yaralı
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!